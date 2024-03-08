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Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza

Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza

Arnavutköy'de, kiraladığı evi başka yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiraladığı tespit edilen Çinliye 94 bin 622 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart'ta, bir evin pansiyona çevrildiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapan Çin uyruklu J.M'nin kiraladığı evini, yabancı uyruklu şahıslara yönelik usulsüz olarak para karşılığında kiraladığını tespit etti.

Evde yapılan kontrollerde ise aynı konut içinde çok sayıda Çin uyruklu kişinin ranza sisteminde ikamet ettiği belirlendi.

Söz konusu konut, zabıta ekiplerince mühürlenirken, Çin uyruklu J.M'ye 94 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.

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