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ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden "48 saat " uyarısı!

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nden "48 saat " uyarısı!

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşlarına bugün ve yarın geniş çaplı toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği de vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.

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ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapıldı. Açıklamada, aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği ifade edildi.

Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu. ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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