Kılıçdaroğlu Fatih Portakal’ın Burcu Köksal iddiasına çok sert çıktı: Alçak ve şahsiyetsiz!

CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Burcu Köksal, krizin fitilini ateşledi. "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" sözleri CHP-DEM İttifakı'nı gerdi. Köksal, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara rağmen geri adım atmazken kavgaya CHP'nin fonladığı gazeteciler de girdi. Fatih Portakal, Köksal'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığına dikkat çekti. "O sözleri söylemesi için talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldı" dedi!

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin adı bu kez Burcu Köksal'dı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Burcu Köksal, 6 Mart'ta yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı.

CHP-DEM İttifakı'nı geren bu sözler üzerine paniğe kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi'nin kapıları da herkese açık" dese de Burcu Köksal, "Açık ve netim" ifadelerini kullanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Başka partiye" diyerek kapıyı gösterdiği Köksal'ın partide yol açtığı krize, CHP'nin fonladığı gazeteciler de katıldı.

Portakal: Talimatı Kılıçdaroğlu verdi

CHP'li gazeteci Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla söylediği iddiasını ortaya attı. "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün verdiği röportajda, Fatih Portakal'ın iddialarını çok sert bir dille yalanladı.

Portakal hakkında "Alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir" diyen Kılıçdaroğlu, "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir.