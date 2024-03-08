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TİKA'dan Sırbistan'a ameliyathane desteği

TİKA'dan Sırbistan'a ameliyathane desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan KBC Zvezdara Nikola Spasic Cerrahi Kliniği'ne ameliyathane kurdu.

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Hastanede düzenlenen açılış törenine TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, hastane müdürü Prof. Dr. Petar Svorcan ile yetkililer katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Ünal, Türkiye'nin sağlık alanında ciddi tecrübesi olduğunu, TİKA'nın, bu tecrübenin diğer ülkelere aktarılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Petar Svorcan ise TİKA tarafından temin edilen ekipmanların hem çalışanların işlerini kolaylaştıracağını hem de hastaların refahını arttıracağını kaydetti.

Belgrad'da 1935 yılından bu yana hizmet veren KBC Zvezdara Nikola Spasic Cerrahi Kliniği genel cerrahi, solunum, mide, kalp, damar, ortopedi ve üroloji dallarında yılda 30 binden fazla ameliyat gerçekleştiriyor. Yılda yaklaşık 300 bin hastanın tedavi gördüğü klinik aynı zamanda Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitim kliniği olarak hizmet veriyor, tıp eğitimi alan öğrenciler de burada uygulamalı eğitim görüyor.

Klinikte gerçekleştirilen ameliyat hizmetinin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için TİKA tarafından mobil ameliyat masası, ameliyat lambası, elektro cerrahi ünitesi ve mobil cerrahi aspiratör cihazı temin edilerek bir ameliyathane kuruldu.

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