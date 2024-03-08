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CHP başvurdu AYM iptal etti aylıklar 345 lira düştü memur isyan etti CHP'ye siyah çelenk

CHP başvurdu AYM iptal etti aylıklar 345 lira düştü memur isyan etti CHP'ye siyah çelenk

Memur-Sen üyeleri, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "eşitlik ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal ettiği, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartına yönelik davayı açan CHP'yi protesto etti.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, partinin genel merkezi önünde yaptığı açıklamada, "memurların aylıklarından 345 lira alınmasına sebep olduğu gerekçesiyle CHP'yi protesto ettiklerini" belirtti.

Emekçinin kazanımının cebinden çekildiğini dile getiren Yalçın, "Memurun cebinden çektirdiğin bu parayı CHP olarak karşılayacak mısın? Hazineden aldığın parayı, mağdur ettiğin emekçilere verecek misin?" diye sordu.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Emek, ekmek, adalet ve özgürlük mücadelemizi verirken hep haktan yana olduk. Erdemli sendikal mücadelemizi sürdürürken hakkı gözettik, hakkaniyeti savunduk. Ülkemizin demokratikleşmesine katkı sağlarken de kamu görevlilerinin kazanımlarını artırırken de hep bu şiarla hareket ettik. Ancak biz bu mücadeleyi verirken, emeğin değerini artırmaya çabalarken maalesef birileri de emeğin ve emekçinin kuyusunu kazarak, elde edilmesini sağladığımız hakkın yok edilmesine neden olmuştur. Konuştuklarında mangalda kül bırakmayan, 'emek' diyen, 'emekçi' diyen, 'sosyal adalet' diyen, 'alın teri' diyen ana muhalefet partisinin dili ile icraatı birbirine uymuyor, reklam yüzü ile gerçek yüzü birbirini tutmuyor."

Konuşmanın ardından sendika üyeleri, CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

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