Altın fiyatları fırladı! Altının ons fiyatı art arda dört gündür rekor tazeliyor

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yeniledi.

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Kıymetli metalin onsu dün 2 bin 164 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, bugün de 2 bin 169 dolara yaklaştı.

Altının ons fiyatının art arda dört gündür rekor tazelemesi dikkati çekiyor. Altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan beri fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.

Analistler ne diyor?

Analistler, yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu, buna karşın altının dün Fed’in bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinden destek aldığını belirtti.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 219 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 120 liradan satılıyor.