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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Sizlere söz olarak vermek isterim...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti lideri Meral Akşener: Sizlere söz olarak vermek isterim...

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında kadınlarla buluştu. Atatürk'ün, Türk kadınına tanıdığı hakları lütuf olarak vermediğini, onlara aynı zamanda bir görev yüklediğini kaydeden Akşener, "Bu görevi daha ileri taşımayı, İYİ Parti Genel Başkanı olan bir kadın olarak, sizlere söz olarak vermek isterim. Yaşasın kadınlar." ifadelerini kullandı.

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 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında kadınlarla buluştu.

Kuğulu Park'ta kadınlarla bir araya gelen Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınlarının bazı haklara, dünyadaki hemcinslerine göre daha önce sahip olduğunu vurguladı.

Teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yapay zekanın konuşulduğu son dönemlerde dahi halen kadın hakları ihlallerinin yaşandığını dile getiren Akşener, savaşlarda öncelikle kadın ve çocukların eziyet gördüğünü belirtti.

Akşener, "Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çin devletinin yaptığı zulümleri hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlara dikkati çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için en büyük acıları çeken kadınlara dikkati çekmek isterim. Dünyadaki bu zulümler nedense önce kadınlara, onlarla beraber çocuklara geliyor." diye konuştu.

Atatürk'ün, Türk kadınına tanıdığı hakları lütuf olarak vermediğini, onlara aynı zamanda bir görev yüklediğini kaydeden Akşener, "Bu görevi daha ileri taşımayı, İYİ Parti Genel Başkanı olan bir kadın olarak, sizlere söz olarak vermek isterim. Yaşasın kadınlar." ifadelerini kullandı.

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