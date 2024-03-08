Latif Şimşek 'eminim' dedi emekliler için tarih verdi

Yazar Latif Şimşek, zam bekleyen emeklileri kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne söz verdiyse yerine getirdiğine dikkat çeken Şimşek "Eminim seçimden sonra ilk fırsatta emeklilerin yüzünü güldürecektir." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde muhalefet partisi liderlerlenin gündemi emekliler oldu. Her her konuşmada emeklilerin sorunları dile getiriliyor, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması talep ediliyor.

Hayat pahalılığı ile alım gücü düşen emekli maaşlarında iyileşme bekliyor. Peki emeklinin yüzü ne zaman gülecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, dün yaptığı açıklamada "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Maaşlarında artış bekleyen emekliler için Yeni Akit gazetesi yazarı Latif Şimşek'ten kritik bir yazı geldi.

Emekli kime oy vermez?

"Emekli kime oy vermez?" diye soran yazar, ardından cevabını da böyle verdi: "Şimdi gidip PKK’nın arka bahçesi DEM ile iş tutan CHP’ye mi oy verecekler? Ya da terörü bitme noktasına getiren, Kaan’ı, Anka’yı yapan, bu uğurda sağlığını bile kaybetmeyi göze alan, ABD’nin, Avrupa’nın, İsrail’in hedefindeki Erdoğan’a mı kaybettirecekler?"

"Erdoğan sözünde durur"

1990'lı yıllarda partilerin seçim öncesi vaatleriyle ülke ekonomisinin perişan olduğuna dikkat çeken yazar, Erdoğan'ın bu tuzağa düşmek istemediğine değinerek yazısını böyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Emekli ne hali varsa görsün” diyor olabilir mi? Belli ki uygulamaya konulan yeni ekonomi politikasından taviz verilmek istenmiyor.

“Emekliye seyyanen 5 bin verdim, 10 bin verdim” demek çok kolay. Sonrası, daha çok enflasyon, daha çok hayat pahalılığı, Türkiye ekonomisinin toparlanamaması olacaksa ne faydası var. Erdoğan, hiçbir zaman popülist olmadı.

Milletine hep dürüst oldu. Ne söz verdiyse de yerine getirdi. Eminim seçimden sonra ilk fırsatta emeklilerin yüzünü güldürecektir.'

Latif Şimşek'in yazısının tamamı