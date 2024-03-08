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Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı! Taksici Oğuz Erge'nin katilinin cezası belli oldu

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gaspeden Delil Aysal'ın(19) yargılandığı davada karar çıktı.

Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.

Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilmişti.

Ne olmuştu? Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) soğukta üşümesin diye aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

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