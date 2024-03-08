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Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti

Arda Güler'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi! Daha önce tepki çekmişti

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında U.S Gilloise deplasmanında elde ettiği galibiyete sosyal medyadan reaksiyon verdi.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı U.S Gilloise'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük bir avantaj sağladı.

Fenerbahçe, U.S Gilloise karşısında rövanş mücadelesine bir hafta sonra çıkacak. Sarı-lacivertli takım, 14 Mart Perşembe akşamı Belçika temsilcisini konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Öte yandan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı.

Millî futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Arda Güler ise bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen 'yarasa' emojisi ile yorum yaptı. Arda, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.

Tepki çekmişti

Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın Beşiktaş galibiyetinden sonra yaptıkları paylaşımları beğendiği için sarı-lacivertli taraftarların tepkisi çekmişti.

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