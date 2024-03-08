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Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti

Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'de çok sayıda mağazası olan giyim devleri Zara, H&M, Spencer ve Koton gibi firmaların ürünlerinin kumaşlarını üreten Emek Group, konkordato ilan etti.

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Temeli İstanbul’un Fatih ilçesinde atılan, Türkiye'deki birçok firmaya halı ve mobilya satışı yapan Emek Group şirketleri konkordato ilan etti.65 yıllık dev şirketin konkordato talebi onaylandı.

Emek Group, Türkiye’de birçok AVM’de yüzlerce şubesi bulunan ünlü giyim devlerine ürünlerinin kumaşlarını sağlıyordu.Şirket aynı zamanda dünya moda devleri olan Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller, H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor grup şirketlerine de üretim yapıyordu.

Şirketin mali yapısı oldukça güçlüydü, ancak ekonomik istikrarsızlık ve artan maliyetler nedeniyle sarsıldı. Emek Global adlı şirketin borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş’ın borcu 110 milyon TL, ve Emekteks’in borcu ise 81 milyon TL seviyesine ulaştı.

Mahkeme, 3 şirkete yönelik 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ayrıca, şirket sahibi İbrahim Cüneyt Önügören de konkordato kapsamına girdi. Borçlarını belirli bir takvime göre ödeyecekler. Alacaklılar arasında bankalar da bulunuyor.

 

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