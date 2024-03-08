PFDK'den Eyüpsporlu Caner Erkin'e tarihi ceza

PFDK bu hafta yaşanan olaylardan dolayı adeta ceza yağdırdı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1, futbolcu Caner Erkin'e 6 maç ceza verdi. Kırmızı karttan dolayı da 1 maç ceza alan Caner Erkin'in toplamda 7 maç men cezası alması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Trendyol 1’inci Lig 25’inci hafta mücadelesinde Bodrum FK'nın Eyüpspor'u konuk ettiği maçın son bölümünde çıkan olayların ardından iki takımın teknik direktörü ve bazı futbolcular PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK olaylı maçla ilgili kararları açıkladı. Kurul, Bodrum FK'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Ege ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir'i de 1 maç ile cezalandırdı.

PFDK, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1 maç, futbolculardan Caner Erkin'e ise 6 maç ceza verdi. Caner Erkin'in hakeme ve temsilciye yönelik hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun çift sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle de ek bir maç cezası da bulunuyor. Toplamda Caner Erkin 7 maç ceza aldı.

Ligin bitime 9 maç kala, 7 maç ceza alan Caner Erkin adeta sezonu kapattı. Takımın skor yükünü çekip en iyi oyuncusu konumunda bulunan Caner Erkin'in kaybı sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada "sezonu kapatmış", "abartmışlar", "'Futbolu bırak' deseniz daha iyiydi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte tüm cezalar...

Caner Erkin - 7 maç

Arda Turan - 1 maç

İsmet Taşdemir - 1 maç

Bodrum FK - 2 maç seyircisiz

Beşiktaş - 624 bin TL

Omar Colley - 1 maç

Federico Ceccherini - 3 maç

Marius Mouandilmadji - 2 maç

Burak Yılmaz - 1 maç

Trabzonspor - 320 bin TL

Fenerbahçe - 397 bin TL

Hasan Arat - 400 bin TL

Galatasaray - 320 bin TL