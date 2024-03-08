Fenerbahçe'nin havalı galibiyeti Belçika basınında: Kalite farkı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise (Union SG) takımını 3 - 0 yenerek, İstanbul’daki rövanş maçı için önemli bir avantaj elde etti. Fenerbahçe’nin Batshuayi, Oosterwolde ve Dusan Tadiç’in golleriyle kazandığı galibiyet, Belçika medyasında geniş yer buldu.

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Belçika medyası, Almanya Ligi’nin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt’u evinde 2-1 yenerek Fenerbahçe’nin rakibi olan Union SG’nin, Perşembe akşamı yeni bir sürprize daha imza atmasını bekliyordu.

Hem maçı canlı yayınlayan kamu yayıncısı VRT’nin yorumcuları hem de Belçika medyasının ilk 45 dakikaya ilişkin ortak değerlendirmesi, iki takım arasındaki “kalite farkı” oldu.

"Kalite"

Het Nieuwsblad gazetesinin ilk yarı değerlendirmesi, Belçika medyasının genel bakışını özetliyordu:

“Kalite! İlk yarıda farkı yaratan şey bu. Batshuayi, 20. dakikada köşe vuruşuyla Türk takımına üstünlük sağladı. Union, zorlu bir başlangıç aşamasından sonra bunun üstesinden gelemedi. Hayal kırıklığı arttı ve ev sahibi takımın futboluna fayda sağlamazken, Türkler sakin bir şekilde kontrolü sağladı.”

İkinci yarıya daha avantajlı başlayan Fenerbahçe, ev sahibi takımın baskısına, yetenekli oyuncuları ile uzun süre soğuk kanlı bir biçimde karşılık verdi.

Karşılaşmamın son 10 dakikasına girilirken ev sahibi takımın atakları da sıklaştı. 84. dakikada Union SG atağını kesen Edin Dzeko’nun ara pasında topla buluşan Jayden Oosterwolde, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

Bu golle rahatlayan Fenerbahçe, 4 dakikalık uzatmaya daha moralli girdi. 90 + 2’de, topun Union SG’li Christian Burgess'in koluna çarpması üzerine, VAR’dan gelen uyarı üzerine Portekizli hakem penaltı noktasını gösterdi.

'Union SG büyük ölçüde Avrupa’ya veda etti'

Flaman kamu yayıncısı VRT’ye göre bu, Tadiç için “çocuk oyuncağıydı.” Tecrübeli oyuncu, soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek, skoru belirledi: 3-0

Flaman kamu yayıncısı VRT, gelişmeleri, “Union, Fenerbahçe karşısında 0-3'lük ağır bir skorla mağlup oldu ve ilk maçın ardından elenmiş gibi görünüyor” başlığıyla duyurdu.

Maçı canlı yayınlayan VRT’ye göre, Brüksel’de “Union için sinir bozucu bir akşam” yaşandı. VRT, son dakikalarda gelen iki golün ardından eğer büyük bir mucize olmazsa Union SG’nin UEFA Konferans Ligi’nden elendiği yorumunu yaptı.

Batshuayi tarafından verimlilik dersi verildi

Kanalın yorumcuları, penaltı pozisyonu sonrası yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burgess’i, “akılsızlıkla” suçladı.

VRT’ye göre, Belçika liginin lideri Union SG, uzun zamandır ilk kez bünyesinde çok sayıda yetenek barındıran Fenerbahçe karşısında bocaladı.

VRT’nin yorumunda, “Teknik Direktör Alexander Blessin'in öğrencileri, maça iyi başlayıp ilk bölümlerde topa karmaşık bir şekilde hakim olduğunu gösterse de, kısa süre sonra Michy Batshuayi tarafından kendilerine bir verimlilik dersi verildi” dendi.

"Oosterwolde Brüksel ekibini acımasızca durdurdu"

VRT’ye göre, yıldız oyuncular Amoura ve Nilsson bile, “son anlarda Union'a buz gibi bir duş daha yaşatacak olan kurnaz Türklerin yarattığı mükemmel kaosun içinde” kendilerini kaybettiler.

Flaman kamu yayıncısı, Fenerbahçe’nin Hollandalı oyuncusundan da övgüyle söz ederek, “Yorulmak bilmeyen Jayden Oosterwolde Brüksel ekibini acımasızca durdurdu” yorumunu yaptı.

'Fenerbahçe’den gerçekçilik dersi'

Fransızca kamu yayıncısı RTFB de, “3 şans, 3 gol: Fenerbahçe ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise'a gerçekçilik dersi verdi” başlığını kullandı.

RTFB’nin yorumunda, 90 dakika boyunca genel olarak daha iyi bir görünüm çizen tarafın ev sahibi Union olduğu öne sürülerek, şöyle dendi:

“Ancak Brüksel ekibinin gerçek anlamda tehdit oluşturamaması, Türklerin ultra gerçekçiliği ile birleşince, Union'un hırsını alt etti. Union SG şimdi çok kötü giden durumu tersine çevirmek için daha çok çalışmak zorunda kalacak.”

HLN gazetesi, “Batshuayi ve F.Bahçe'nin golcüleri Union'a ağır bir yenilgi yaşattı” başlıklı haberinde, iki takım arasındaki kalite farkına işaret etti.

Haberde, “Union SG’nin kendisini suçlayacak çok az şeyi var. Güçlü ve kurnaz bir Fenerbahce ile karşılaştı. Bundan farklı bir sonuç çıkarılmamalı” yorumuna yer verildi.

Het Nieuwsblad gazetesi de, “Vintage Michy Batshuayi: Kırmızı Şeytan, F.Bahçe'ye Union karşısında gurur verici bir zafer kazandırdı” başlığını attı.

'Türk kazanında imkansız görev'

Gazete, 3-0’lık yenilginin ardından Union’ın gelecek hafta “Türk kazanında imkansız bir görevle karşı karşıya kalacağını” yazdı.

Gazeteye göre, karaborsada bilet satışını engellemek için alınan tüm önlemlere rağmen Fenerbahçe taraftarları stadyumun her tarafına dağılmış durumdaydı.

Maçın başında Türk taraftarların sahaya attığı meşaleler nedeniyle maçın bir süre durduğunu anımsatan Nieuwsblad’ın haberinde, “Şüphesiz ki memnuniyetsizliklerini göstermek istediler çünkü sadece 1.200 bilet alabildiler” dendi.

Gazete, maça ilişkin yorumları da, “Union çok lakayt oynadı ve sürekli top kaybetti: Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi, vasatlığı koz olarak kullanan Union'a geçit vermedi” başlığıyla aktardı.

Le Soir gazetesi, “Union SG’nin umutları Fenerbahçe karşısında suya düştü” başlıklı haberinde, oyunun büyük bölümünde üstün oynayan ev sahibi takımın, gol yollarında etkili olamadığına işaret etti.

La Libre gazetesi de, maça ilişkin, “Union SG, çok daha gerçekçi bir Fenerbahçe’ye karşı elenmenin eşiğinde” başlığını kullandı.

'Union’ın tur atlaması için mucizeler lazım'

Gazeteye göre, Michy Batshuayi, Brüksel'deki maçta yaklaşık 20 dakika sonra Union’un cezasını kesti. İkinci yarıda da Türkler, Brüksel ekibine üstünlük kurdu.

La Libre’nin yorumunda, “Maça hakim olmasa da, teknik açıdan daha iyi olan Fenerbahçe, İstanbul'a büyük bir farkla dönüyor. Gücüne güvenen bir takımı devirmek için Alexander Blessin'in oyuncularının büyük bir mucizeye imza atması gerekecek” dendi.

“Union’ın Avrupa’da yoluna devam edebilmesi için İstanbul’da mucizeye ihtiyacı var”, De Standaard gazetesi de bu başlığı kullandı.

Akıllı ve güçlü Fenerbahçe

Gazeteye göre, Brüksel’in sarı - lacivertli ekibi, Fenerbahçe karşısında futbol açısından sınırlarını zorlasa da, sonuç acımasız oldu: 0-3.

Brüksel’de yayımlanan Bruzz gazetesinin başlığı da, “Union için Fenerbahçe karşısında hüsran dolu bir gece:0-3” oldu.

Gazeteye göre, Union'ın Avrupa macerası bu sezon Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde son bulacak.

Buzz’un haberinde şunlara yer verildi:

“Akıllı ve güçlü Fenerbahçe'ye karşı oynanan ilk maç net bir yenilgiyle sonuçlandı: 0-3.

Gelecek hafta 50 bin futbol delisi Türk'ün bulunduğu bir stadyumda oynanacak rövanş neredeyse imkansız bir görev olacak. Bu geceden sonra Union tamamen lige ve 9 Belçika Kupası finaline odaklanabilir.”