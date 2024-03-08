ABD, soykırımın yaşandığı Gazze'nin kıyısına geçici bir liman kurmayı planlıyor

ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden’ın insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurmayı planladığını açıkladı. Limanın faaliyete geçmesinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

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İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları devam ederken, kısıtlı şekilde insani yardımların bölgeye girişi sürüyor. ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Başkan Joe Biden’ın bu akşam yapacağı ulusa sesleniş konuşmasında insani yardımları bölgeye ulaştırmak için Gazze Şeridi’nin kıyısına geçici bir liman kurulmasına yönelik yeni adımları açıklayacağını söyledi.

BIDEN AÇIKLAYACAK

Üst düzey bir yönetim yetkilisi konuyla ilgili, "Başkan bu akşamki konuşmasında, Akdeniz'de Gazze kıyısında gıda, su, ilaç ve geçici barınaklar taşıyan büyük gemileri kabul edebilecek bir liman kurulması için ABD ordusunu acil bir misyona liderlik etmeye sevk ettiğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.

İkinci bir üst düzey yetkili, ise limanın geçici bir iskele içereceğini belirterek, yardımların İsrail, Birleşmiş Milletler ve insani yardım amaçlı sivil toplum örgütleriyle koordine edileceğini aktardı. Limanın her gün yüzlerce kamyon dolusu ek yardım için kapasite sağlayacağını belirten yetkili, ayrıca ilk yardım sevkiyatlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı üzerinden yapılacağını söyledi.

Limanın ne zaman faaliyete geçeceği henüz bilinmezken, limanın faaliyete geçmesinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.