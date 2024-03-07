BIST 9.054
DOLAR 31,83
EURO 34,95
ALTIN 2.208,00
HABER /  DÜNYA

Hakan Fidan: ABD, PKK ile ilişkiyi kesmeli

Hakan Fidan: ABD, PKK ile ilişkiyi kesmeli

ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin müttefik olarak terör örgütü PKK ile ilişkisini kesmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Abone ol

ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin müttefik olarak terör örgütü PKK ile ilişkisini kesmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi"

Bakan Fidan ayrıca, Washington'da görüştüğü Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Ömür'e İngiltere'de büyük onur!
Abdülkadir Ömür'e İngiltere'de büyük onur!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kuzey Kore lideri Kim, ordunun tatbikatlarına katıldı
Kuzey Kore lideri Kim, ordunun tatbikatlarına katıldı
Bakan Bayraktar: Gabar'da hedef 100 bin varil
Bakan Bayraktar: Gabar'da hedef 100 bin varil
İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi oldu
İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi oldu
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
Fenerbahçe taraftarı derbiye alınmayacak
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!
Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!
Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı
Türkiye, denizde ve karada petrol arayacak! İmzalar atıldı
Temel Akkoç neden gitti Yüksel Yalçın neden tercih edildi? Dem Parti ile uzlaşıda perde arkası ne?
Temel Akkoç neden gitti Yüksel Yalçın neden tercih edildi? Dem Parti ile uzlaşıda perde arkası ne?
AK Parti MKYK Üyesi Arslan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti MKYK Üyesi Arslan'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde eş zamanlı market denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi 10 ilde eş zamanlı market denetimi