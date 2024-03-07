Hakan Fidan: ABD, PKK ile ilişkiyi kesmeli

ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin müttefik olarak terör örgütü PKK ile ilişkisini kesmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin müttefik olarak terör örgütü PKK ile ilişkisini kesmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi"

Bakan Fidan ayrıca, Washington'da görüştüğü Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.