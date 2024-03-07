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Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!

Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

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Süper Lig'de 28 hafta sonunda topladığı 28 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK'da Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile yollar ayrılmıştı.

Kırmızı-siyahlı takım bu vedanın ardından kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirledi.

Gaziantep FK, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan Selçuk İnan'la anlaşmaya vardığını duyurdu.


"Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır"

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

1 yıldır takım çalıştırmıyor

2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, Kasım 2022'de Kasımpaşa'da teknik direktör olarak göreve başlamış ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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