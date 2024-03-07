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TEM’de yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari araç çarpıştı : 1’i ağır 9 yaralı

TEM’de yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari araç çarpıştı : 1’i ağır 9 yaralı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden H.U. idaresindeki 26 ET 034 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, G.Y. hakimiyetindeki 34 AC 7643 plakalı tır ve R.T. kontrolündeki 22 FM 620 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetliyle H.U. otobüse sıkışırken, 8 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla H.U., sıkıştığı otobüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. H.U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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