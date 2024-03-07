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Sahte polis ekipmanları ve tabancalar ile yakalandılar!

Sahte polis ekipmanları ve tabancalar ile yakalandılar!

Ordu’da otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız, 1 adet ruhsatlı tabanca ve polis ekipmanları ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, risk analiz çalışmaları sonucu uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet sürgü kapağı, 13 adet şarjör, 116 adet mermi, 1 adet sivil polis yeleği, 1 adet polis şapkası, 1 adet telsiz, 1 adet çakar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.K.Y. (42) ve E.M. (50) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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