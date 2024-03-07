Danıştay kararını verdi: Banka hesaplarıyla ilgili yeni vergi cezası yolda

Banka hesabını başkalarına kullandıranlara yönelik olarak Maliye'nin aldığı yeni bir karar vergi cezalarının uygulanmasını da beraberinde getiriyor. Bu işlemler, kara para aklama suçlarıyla ilişkilendirilerek ele alınıyor ve vergi suçlarıyla ilgili cezalara tabi tutuluyor. Maliye, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin "komisyonculuk faaliyeti" olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi ve bu kapsamda bankalardaki transferleri detaylı bir şekilde incelemeye başladı.

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Banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılması, vergi suçları kapsamında yeni bir boyut kazanıyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu'nun Ekonomim'de kaleme aldığı yazıda vurgulandığı üzere, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak artık sadece kara para aklama suçu olarak ele alınmıyor, aynı zamanda vergi suçlarıyla da ilişkilendiriliyor.

Tolu'nun aktardığına göre, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler vergi ziyaı cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu işlem, genellikle kara para aklama veya terör finansmanı gibi suçlarla bağlantılı olarak gerçekleştiriliyor. Bu süreçte banka hesaplarının kullanılmasının amacı, kara parayı izini kaybettirmek veya kayıt dışı faaliyetlerde bulunmak olabiliyor.

Banka hesaplarını kullandıranlar genellikle vergi mükellefiyetlerinin olmadığı işsizler, ev kadınları, öğrenciler veya emekliler gibi kişiler arasından seçiliyor. Bu kişiler, banka hesaplarını kiralamak karşılığında belirli bir ücret alıyorlar. Ancak, bu işlem vergi suçlarına yol açabiliyor ve vergi mükellefiyeti olmayan kişiler vergiye tabi tutulabiliyorlar.

Banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler, vergi suçları kapsamında hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilirler. Bu suçtan kurtulmak mümkün olabilir ancak önceden bankaya bilgi vermek gerekmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, hesabı başkasına kullandırdıktan sonra bilgi vermenin suçtan kurtulmayı sağlamayabileceği.

Bu konuda Danıştay'ın verdiği bir karar da dikkat çekiyor. Danıştay, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin ticari faaliyet olarak kabul edilmesi gerektiğine ve vergiye tabi tutulması gerektiğine hükmetti. Bu karar, Maliye ile aynı yönde bir görüşe sahip.

Sonuç olarak, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin vergi suçlarından cezalandırılabilecekleri ve bu suçtan kurtulmanın belirli prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.