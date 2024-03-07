BIST 8.978
DOLAR 31,85
EURO 34,74
ALTIN 2.207,38
HABER /  GÜNCEL

Başsavcılıktan Mısır'a kaçan sürücü ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Başsavcılıktan Mısır'a kaçan sürücü ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Mert Acı ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Mert Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İlgili Haberler
Ömümlü kazaya sebep olan oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok: Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk
ÖNCEKİ HABERLER
Kanal D'ye kötü haber! RTÜK o dizi hakkında inceleme başlattı!
Kanal D'ye kötü haber! RTÜK o dizi hakkında inceleme başlattı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!
Büyük İstanbul Otogarı'nda 5 bin fişek ele geçirildi!
O mahallede sadece 8 seçmen var!
O mahallede sadece 8 seçmen var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "terörle mücadelede kararlılık" vurgusu
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak
Askeri müzeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz olacak
Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı
Ersun Yanal, vakıf kurduğunu açıkladı
Bakan Mehmet Özhaseki: Evini yenilemek isteyene aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi
Bakan Mehmet Özhaseki: Evini yenilemek isteyene aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadınlara desteğini sürdürüyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadınlara desteğini sürdürüyor
TFF Fair Play Ödülleri! En centilmen futbolcu ve teknik direktör
TFF Fair Play Ödülleri! En centilmen futbolcu ve teknik direktör
Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu
Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu