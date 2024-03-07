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Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!

Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 kişi yaralandı!

Gümüşhane’de yalıtım malzemesi yüklü tır İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü mevkiinde yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken karayolu ulaşıma kapandı.

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İkisu-Şiran karayolunda İkisu istikametine ilerleyen Oktay Aydınay (48) yönetimindeki 58 ZA 460 plakalı tır, sabah saatlerinde Arılı köyü mevkiinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada yaralanan sürücü Aydınay, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yan yatınca tek şeritli yolu tamamen kapatan tır nedeniyle İkisu-Şiran karayolunda ulaşım kesilirken, yolun yan tarafında oluşturulan alandan yalnızca otomobil türü araçların geçişine izin veriliyor.

Karayolları ve Jandarma ekipleri tırın yoldan kaldırılarak ulaşımın tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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