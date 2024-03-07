Trump Biden'a meydan okudu: Kozlarını paylaşmaya çağırdı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ı 2024 başkanlık yarışında münazaraya davet etti.

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Trump, Başkan Biden'a sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden meydan okudu. Bu meydan okumada Donald Trump, Joe Biden'ı televizyonda tartışmaya davet etti.

Biden'la her zaman ve her yerde kozlarını paylaşabileceğini belirten Trump, "Bu ülkemizin ve Amerikan halkının iyiliği için önemli" dedi.

Trump Cumhuriyetçilerin ön seçimine kadar aday adayları arasındaki hiçbir münazaraya katılmamıştı.

Biden'ın ekibi bu çağrıdan sonra Trump'ın "ilgiye susadığını ve ilgi çekmekte zorlandığını" söyledi.

Trump'ın çağrısı karşılık bulursa liderler kasım seçimlerinden önce ilk kez karşı karşıya gelecek.

Bu meydan okuma, Trump'ın son Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley'nin aday olma yarışından çekilmesinden saatler sonra geldi.

Trump gerçekleşecek münazaranın Demokratik Ulusal Komite tarafından denetlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Eski ABD Başkanı Trump, 81 yaşındaki Biden'ın kendisiyle tartışamayacak kadar yaşlı ve unutkan olduğunu defalarca iddia etmişti. Biden ise "bunak" olanın Trump olduğunu öne sürdü.

2020 seçimlerinden önce Trump ve Biden iki kez karşı karşıya gelmişti.