'DEM Parti'yi sokmam' demişti... İmamoğlu'ndan Köksal'a yanıt: 'Kendine başka iş bulacak'

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, "Belediye'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş ya da kendine başka parti bulacak." yanıtı geldi.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili ve CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, konuşmasında DEM Partililerle ilgili olarak "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardından pazarlık yaparlar. Size söz veriyorum." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlham Veren Adımlar Buluşması’nda o sözlere yanıt verdi. İmamoğlu şunları söyledi:

"Bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde ben CHP’liyim ama ben sadece bu partiye değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum her siyasi görüşten insana. Öyle hani ben belediye başkanı olursan şu partilileri belediyeye almam şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diye ya kendine başka bir iş bulacak ya da kendine başka parti bulacak onu söyleyeyim. O laf nereye gider biliyor musunuz birileri çıkıyor ya vatan haini terörist, hani büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl. CHP Atatürk’ün 1920’de TBMM’yi toplarken herkesi kucakladı çağırdı ya o kültürü temsil eden Atatürk’ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim bu kadar net."

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Bazen şunu düşünüyorum Bahçelievler’de öğrenci evimiz var, gidip gelirken, tavuk alıp 3 öğrenci bir eve gidiyorduk, o dükkanın sahibi dün akşam buraya geleceğimi bilerek dedi ki ” Bak Ekrem Bakırköy’den otobüsten inip arkadaşının evine giderken işte o kaldırımdan bir çevirme tavuk alıp giderken aynı kaldırımları düzenlemeyi nasip eden ve senin İBB başkanı yapan Atatürk Cumhuriyeti’ne çok borçlusun dedi.

Florya engelli kampı çok dayanıklı çok güçlü yem yeşil engelli bireylerimize hizmet edecek. Eski dönemde Florya’da başkanlık konutu olduğunu başkan olduktan sonra öğrendim. Dediler ki gezdirelim dedim tamam. Yarı olimpik yüzme havuzu ofisi şusu busu 80 bin metrekare alan tabi orada 12 tane de başka konut var başladılar saymaya Ümraniye belediye başkanı Esenler’in Üsküdar’ın hadi şunun bunun hadi verdiniz Allah’tan korkun bari Bakırköy Belediye başkanına deyin ki sen de burada kal ona bile dememişler CHP’li ya. Biz orayı İstanbul Planlama Ajansı yaptık. İstanbul’u konuşuyoruz orada. Yüzme havuzu da konferans salonu yaptık. Yüzme havuzu bilgi havuzu oldu orada."