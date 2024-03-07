Naci Görür'den 3 il için yürekleri hoplatan uyarı! "Korkudan midemiz ağzımızda"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında, Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulundu. Geçmişte yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Görür, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" dedi. Olası İstanbul depremine ilişkin de konuşan Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir televizyon programında, Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısında bulundu. Geçmişte yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çeken Görür, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" dedi. Olası İstanbul depremine ilişkin de konuşan Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Tele1 yayınına konuk olan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ve 3 kentle ilgili korkutan uyarılarda bulundu.

Tuncel, Bingöl ve Erzincan'la ilgili "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" sözleriyle deprem uyarısında bulunan Naci Görür, "Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent..." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün 3 kent ile ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

Erzincan'da deprem 1939 ve 1990 yıllarında var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyüklüğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda...

Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu. O depremlerinde buraya enerji transfer etmiş olması mümkün. Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji yüklenmiş, 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı...

Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım...

Prof. Dr. Görür'ün olası İstanbul depremine ilişkin uyarıları ise şöyle:

Bu tür küçük depremlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi’nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi’nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi’nden başlayıp Adapazarı’na kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Dolaysıyla biz Marmara Denizi’nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolunda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz...

İstanbul için de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde, özellikle Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini tahmin ediyoruz.