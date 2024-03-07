NBA'de Alperen Şengün fırtınası! Bir rekor daha kırdı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı konuk etitği maçta müthiş formunu devam ettirerek bir kariyer rekoru daha kırdı. İşte detaylar...

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NBA'de Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı konuk etti. Rakibine 122-116 kaybeden Houston Rockets, bu sezonki 35. yenilgisini aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, maçı triple-double'la tamamlarken bu performans galibiyete yetmedi.

Alperen'den asist rekoru

NBA'de önceki gün oynanan San Antonio Spurs maçında double-double yapan ve 45 sayıyla kariyer rekoru kıran Alperen Şengün, Clippers maçını 23 sayı, 19 ribaunt ve 2 top çalmayla tamamladı.

Clippers karşısında 14 asist yapan Alperen Şengün, kariyerinde en çok asist yaptığı maçı geride bıraktı.

Bu sezonki istatistikleri

Houston Rockets formasıyla bu sezon 61 maça çıkan Alperen Şengün maç başına 32.5 dakika sahada kaldı.

Alperen, bu maçlarda 21.3 sayı, 9.4 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakaladı.

Ömer Faruklu Jazz, Bulls'a kaybetti

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117 mağlup oldu. Jazz'da 16 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 3 blokla maçı tamamlarken, John Collins 25 sayı, 13 ribaunt, Collin Sexton 24 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson ve Brice Sensabaugh 15'er sayıyla mücadele etti.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Coby White 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Nikola Vucevic 23 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Orlando Magic: 109-119

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 116-122

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 112-101

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 109-115

Utah Jazz-Chicago Bulls: 117-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 120-128

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 125-90

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 120-130