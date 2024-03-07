BIST 8.915
DOLAR 31,85
EURO 34,82
ALTIN 2.206,87
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 267. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 267. maçına çıkacak.

Abone ol

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 266 müsabakada 105 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 360 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

Son maçını farklı kazandı

Fenerbahçe, lider bitirdiği H Grubu'nda oynadığı son karşılaşmasından farklı galibiyetle ayrıldı.

Grubunda oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Ludogorets ve Nordsjaelland mağlubiyetlerinin ardından son maçına yine liderlik için çıkmıştı.

Söz konusu karşılaşmada Kadıköy'de Spartak Trnava'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 4-0 galip ayrılarak direkt son 16 turuna kalmıştı.

Konferans Ligi'nde 15. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 15. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 38 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da metro kavgası kızıştı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Hastane durağında bekleyeceğim
İstanbul'da metro kavgası kızıştı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Hastane durağında bekleyeceğim
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Gençlerin sesine kulak veren Yücel Yılmaz'dan Balıkesir'e müjdeler! Balbucks hayata nasıl geçti?
Gençlerin sesine kulak veren Yücel Yılmaz'dan Balıkesir'e müjdeler! Balbucks hayata nasıl geçti?
Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı
Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı
“Enerji terapisi yapacağım” diyerek baldızına istismarda bulundu iddiası!
“Enerji terapisi yapacağım” diyerek baldızına istismarda bulundu iddiası!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Tırla çarpışan otomobilde 3’ü polis memuru 4 kişi yaralandı!
Tırla çarpışan otomobilde 3’ü polis memuru 4 kişi yaralandı!
Bilek güreşinin şampiyonları belirlendi
Bilek güreşinin şampiyonları belirlendi
Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına ilişkin açıklama
Düzce Valiliğinden Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına ilişkin açıklama
Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Van Başkale'de okullar tatil edildi: 65 yerleşim yerinin yolu kapandı
Van Başkale'de okullar tatil edildi: 65 yerleşim yerinin yolu kapandı
Bulgaristan gümrüğünde 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı
Bulgaristan gümrüğünde 116 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı