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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. hafta maç programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 29. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor mücadesiyle start alacak.

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Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

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