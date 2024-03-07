BIST 8.745
DOLAR 31,84
EURO 34,86
ALTIN 2.204,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu.

Abone ol

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendiriyor.

Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi
Bu hafta taburcu olması bekleniyordu! Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yavaş'tan Akşener'in adaylık çağrısına tepki: Teklifi etik değildi
Yavaş'tan Akşener'in adaylık çağrısına tepki: Teklifi etik değildi
Eski kayınvalidesinin evine hırsızlık için giren kadın cinayet işledi
Eski kayınvalidesinin evine hırsızlık için giren kadın cinayet işledi
CHP lideri Özgür Özel yerel seçimde destek istedi: Eski dosttan düşman olmaz
CHP lideri Özgür Özel yerel seçimde destek istedi: Eski dosttan düşman olmaz
Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi!
Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi!
İskenderun'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü!
İskenderun'da şiddetli yağış: Caddeler göle döndü!
Ali Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' organize suç örgütü çökertildi
Ali Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' organize suç örgütü çökertildi
Şimdiye kadar yaşanan "en sıcak şubat"
Şimdiye kadar yaşanan "en sıcak şubat"
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı konuştu: İstanbul'da son 15 günde tablo değişti
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı konuştu: İstanbul'da son 15 günde tablo değişti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna net yanıt!
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusuna net yanıt!
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı