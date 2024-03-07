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Eski kayınvalidesinin evine hırsızlık için giren kadın cinayet işledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski kayınvalidesinin evine hırsızlık için giren kadın cinayet işledi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin’in (74) evin içerisinde yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evin içerisine giren sağlık ekipleri, Derin’i evinin salonunda karın kısmından 2 kez bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde ve civarında yapılan incelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu 40 yaşındaki Emine Muhammed isimli kadın olduğu tespit edildi.

İddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini olan Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı eve geldi. Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Evinde gözaltına alınan E.M. karakoldaki ifadesinin ardından dün, sevk edildiği mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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