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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

‘Risalei Nur Sözler’ cemaati seçimlerde Cumhur İttifakı’na oy vereceğini açıkladı

Risalei Nur Sözler cemaati, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı.

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Saidi Nursi’nin öğretileri çerçevesinde örgütlenen Risalei Nur Sözler cemaatinden dün Cumhur İttifakı’nın adaylarını destekleyeceğine yönelik açıklama geldi.

Cemaatten yapılan açıklamada, “Biz Nur öğrencileri de bu anlamda 31 Mart seçiminde bütün kargaşa ve kötülük komitelerine karşı, vatan ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve esenliği için Cumhurbaşkanımıza kuvvet vererek, İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın seçtiği Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek, şer odaklarının karanlık hayallerini Allah’ın iyiliğiyle boşa çıkarmalıyız.” dendi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Saidi Nursi, CHP’nin siyaseti dinsizliğe alet ederek, dine ve dindarlara verdiği zarara karşı, siyaseti dine alet ve dost yaparak dindarlara özgürlük hakkı tanıyan ve İslam dünyasının birliğine çalışan Adanan Menderes’in ima, Kuran, vatan ve İslam dünyası hesabına desteklemişti” denildi.

"Müminler uyanık olmalıdır"

Son dönemde yaşananların İslam ülkelerinin birliğinin gereksinimini ortaya çıkardığının vurgulandığı açıklamada, “Memleketimiz üzerinde büyük oyunlar oynanırken, küçük hesaplar içerisinde olmak ancak aymazlık ifadesidir. Müminler ise uyanık olmalıdır. Bu karar ve irademizi aziz milletimize bildirerek, halkımızın uyanmasına neden olmayı bir borç biliriz” ifadeleri kullanıldı.

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