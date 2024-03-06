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Satranç efsanesi Garry Kasparov, Rusya'da terörist listesine alındı

Satranç efsanesi Garry Kasparov, Rusya'da terörist listesine alındı

Eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov, Rusya'da 'terörist ve aşırılıkçılar' listesine dahil edildi.

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Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin internet sayfasında bulunan 'terörist ve aşırılıkçılar' listesine eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'un ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu.

Putin'e muhalif hareketlerin içerisinde yer aldı

2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu.

Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014'te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

Rus ekonomisinin çökertilmesi çağrısı yaptı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Putin'i eleştiren Kasparov, 'Ukrayna’nın Rusya'ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi' çağrısında bulunmuştu.

Kasparov, 20 Mayıs 2022'de Rusya'da 'yabancı ajan' listesine alınmıştı.

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