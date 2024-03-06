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İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak

İsveç 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olacak

İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılacak.

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İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

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