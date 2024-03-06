BIST 8.745
DOLAR 31,76
EURO 34,69
ALTIN 2.185,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Parkta çocukları taciz etti! Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Parkta çocukları taciz etti! Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince...

Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, H.D'nin bir parkta çocuklara yönelik davranışlarından şüphelenen mahalle sakinleri, bölgede devriye görevi yürüten polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu sırada parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İnşaatın önünden geçen çocuğun üzerine ahşap kapı düştü
İnşaatın önünden geçen çocuğun üzerine ahşap kapı düştü
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Polonyalı çiftçiler yine sokaklara çıktı!
Polonyalı çiftçiler yine sokaklara çıktı!
Rusya’da termik santralde patlama: 6'sı ağır 23 yaralı
Rusya’da termik santralde patlama: 6'sı ağır 23 yaralı
Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı meğer oğlu...
Eylem Tok ve oğlunun kazadan hemen sonra neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı meğer oğlu...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya Başbakanı'nı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Rusya Başbakanı'nı kabul etti
Liverpool’a Salah'tan sevindirici haber
Liverpool’a Salah'tan sevindirici haber
Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza
Real Madrid forması giyen Bellingham'a 2 maç ceza
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü
Kar, İstanbul'un kapısına dayandı! O iller beyaza büründü
DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 28 yaralı
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten yolda
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten yolda