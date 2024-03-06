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DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi

DASK "asrın felaketi"nde 600 bin dosya için 35 milyar lira ödedi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 600 bin dosya kapsamında 35 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

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Eren, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde 2 gün önce başlayan "7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Yarışması"nın final gününde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

DASK'ı her geçen gün yenilediklerini ifade eden Eren, hasar tespit metotlarında kurumlar arası farklılıkları gidermek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

DASK'ın hasar ödeme kapasitesini 25 milyardan 280 milyar lira seviyelerine çıkardıklarını aktaran Eren, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin sebep olduğu bu büyük yıkımın ardından vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan acıların izlerini bir nebze hafifletebilmek adına çalıştık, elimizden gelen her türlü imkanları seferber ettik. DASK'ın kurulduğu günden Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığın 2023 yılına kadar ödeme yaptığı dosya sayısı 114 bin ve ödediği rakam 1,5 milyar liradır. Yalnızca Kahramanmaraş depremlerinde ise DASK'a ulaşan dosya sayısı 600 bin, ödenen tazminat tutarı ise 35 milyar liradır. Bu rakamlar yönetilen sürecin büyüklüğünü çarpıcı bir şekilde özetlemektedir."

12 milyon konut güvence altında

Deprem sigortası sayısında artış olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Bugün 12 milyon konutun zorunlu deprem sigortası ile güvence altında olmasından gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızla yüzde 100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya devam ediyoruz. Çalışmaları halen devam eden 2024 yılında hayata geçmesi için tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimiz DASK zorunlu deprem sigortası ürün kapsamını genişleterek zorunlu afet sigortasına dönüştürülmesi ve doğal kaynaklı tüm afetleri kapsayacak olması DASK tarihinde atılmış en önemli adımlardan biri olacaktır."

Deprem riskine karşı finansal önlemlerin yanında yapısal önlemlerin de önem arz ettiğine işaret eden Eren, şöyle konuştu:

"Sağlam binalar inşa etmek için, bunun öneminin farkında olan gerekli teknik bilgiye hakim tecrübeli inşaat mühendislerine ve mimarlarına ihtiyaç duymaktayız. Depreme dayanıklı bina yarışması da işte tam bu ihtiyacın ışığında doğdu. Bu yarışmayla inşaat mühendisliği öğrencileri, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökmeleri ve deprem konusunda farkındalık kazandırma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz burada çok değerli hocaların görüşlerini alarak kendilerini geliştirme ve bundan sonraki çalışmaları için ufuklarını genişletme fırsatı buluyorlar."

HKÜ Rektörü Türkay Dereli, yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, deprem konusunda bilinçli mimar ve mühendis yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Bugün tamamlanacak final yarışmalarının ardından yarın ödül töreni düzenlenecek.

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