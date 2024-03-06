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Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kayıp olarak aranan alzaymır hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak ölü bulundu.

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Ayvacık'ın Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden bu yana Mustafa Yumurcak'tan (80) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 5 asayiş timi, 1 komando timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpeği ile UMKE ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Alzaymır hastası Mustafa Yumurcak, köye yakın zeytinlik alanda ölü bulundu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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