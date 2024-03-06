Honor Magic V2 Türkiye'de satışa sunuldu

Honor, Magic V2 modelini Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşturdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor'un katlanabilir telefon modeli Magic V2'nin, düzenlenen etkinlik ile tanıtımı yapıldı. Cihaz, tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak Türkiye pazarında da satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Avrasya Bölge Başkanı Jason Liu, Magic V2'yle dünya çapında heyecan yarattıklarını belirterek, "Honor Magic V2 dünyanın en ince içe katlanabilir telefonu, sadece 9,9 mm. Bugüne kadar katlanabilir bir telefonun 1 cm'den daha ince olabileceği hayal bile edilemezdi. Tasarımıyla yarattığı farkın yanı sıra iş insanları için özel olarak geliştirilmiş, aynı anda iki sistem çalıştırabilen 'Paralel Space' özelliğiyle de teknoloji dünyasında oyunu yeniden kuruyor. Tüm bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Magic V2'nin Çin ve Avrupa'daki başarısı, Honor'un 1 milyon katlanabilir telefon satışını aşmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Magic V2, katlandığında 1 cm'nin altına inmesiyle dünyanın "en ince" ve "en hafif" katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Model süper hafif titanyum menteşesi ile kullanıcılara daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık sağlıyor.

Ortalama kalınlığı 2,72 mm olan yeni nesil silikon-karbon-çift bataryaya özelliğini taşıyan Magic V2, ince ve hafif katlanabilir gövdesinde 5 bin mAh'a kadar yüksek kapasiteye sahip. Model, SGS'nin güvenilir dayanıklılık sertifikası ile birlikte günde 100 kez katlandığında on yıla kadar kullanım ömrü sağlıyor.

Hepsiburada aracılığıyla 69 bin 999 lira üzerinden satışa çıkan cihaz, sepette ek 4 bin lira indirim ve 8 bin lira değiş-tokuş fırsatlarıyla kullanıcılara sunuldu.