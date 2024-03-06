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İsrail, Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasını onayladı!

İsrail, Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasını onayladı!

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasını onayladığı bildirildi.

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İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Strock, 3 bin 500 yeni yasadışı konutun inşasını onayladıklarını doğruladı.

İsrailli Bakan, "Bu topraklara sahip olduğumuz için vatanımızı inşa edeceğiz. Ülkemiz tüm yıkımlara rağmen inşa edilecek. Vatanımızı irademizin gücüyle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla 3 bin 500 yasa dışı yeni konut inşa etme kararını duyurdu.

Smotrich "mevcut hükümetin Batı Şeria'da son bir yıl içinde 18 bin 515 konut inşasına ruhsat verdiğini" belirtti.

İsrail Maliye Bakanı, "inşaat izinlerinin yanı sıra ulaşım altyapısını, istihdamı ve yaşam kalitesini geliştirmek için de büyük bir yatırım yaptıklarını" ifade etti.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

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