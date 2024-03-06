6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğu öldü, 1 çocuğu yaralandı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğu hayatını kaybetti, 1 çocuğu ağır yaralandı.

Abone ol

Atatürk Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.