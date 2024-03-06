Avustralya ve ASEAN ülkelerinden Gazze'de "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı!

Avustralya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısında bulundu.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen ASEAN Özel Zirvesi kapsamında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'deki vahim insani durumla ilgili endişe duyulduğu vurgulanarak, tüm sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılar kınandı.

Gazze'de gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması dahil "insani kriz" yaşandığına dikkati çekilen açıklamada, Gazze'de "acil ve kalıcı insani ateşkes" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, deniz yolu dahil sınır geçişlerindeki kapasitenin artırılması ve insani yardımların girişinin engellenmemesi gerektiği belirtildi.

Bölgede barışın iki devletli çözüm sayesinde sağlanabileceği kaydedilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanında İsrail hakkındaki kararlara işaret edilerek uluslararası hukukun korunmasının önemi vurgulandı.

Diğer yandan, açıklamada, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atabilecek "tek taraflı adımlar" atılmaması gerektiğine dikkati çekildi.

Güney Çin Denizi'nin nükleer silahlardan arındırılmış bölge olarak muhafaza edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, bu alandaki çalışmaların desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Myanmar'daki şiddet olaylarının kınandığı belirtilerek, ülkenin Arakan eyaletindeki toplulukların güvenliğini sağlaması ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin eve dönüşünün kolaylaştırması gerektiği kaydedildi.