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Öğrenci servisi devrildi! 19 öğrenci yaralandı

Öğrenci servisi devrildi! 19 öğrenci yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kazada 19 öğrenci yaralandı.

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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde edinilen bilgiye göre, Köprülüler Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 55 C 8564 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

112’ye yapılan ihbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan çok sayıda sağlık ekibi yaralı öğrencileri alarak Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan 19 öğrenciden 17’sinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 2’sinin gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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