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İsrail ile ticaret yapan şirketler hakkında suç duyurusu!

İsrail ile ticaret yapan şirketler hakkında suç duyurusu!

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail ile ticaret yapan Türk vatandaşları ve ticari şirketler hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Avukat Halis Çıtır, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra silahsız ve savunmasız Gazze halkını havadan ve karadan hedef gözetmeksizin bombaladığını anımsattı.

Dünya genelinde yapılan eylem ve gösterilen tepkilere rağmen İsrail'in soykırımdan vazgeçmediğini belirten Çıtır, geçen 5 aylık sürede kimyasal silahlar kullanılarak 3000'den fazla insanın katledildiğini, on binlerce insanın yaralandığını, Gazellilerin açlık ve sefalete mahkum edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail'in "soykırım" suçunu işlemeye devam ettiğini vurgulayan Çıtır, "Adalet Bakanlığına gönderilen dilekçelerin gereğinin yapılmasını ve acilen soruşturma izni verilmesini bekliyoruz. Böylece BM nezdinde yargılanan işgalci rejimin yetkileri evrensel yargı yetkisi kapsamında Türkiye'de yargılanacak ve bu usul bölge ülkelerine de yayılırsa burunlarını bile dışarı çıkaramayacak hala geleceklerdir." dedi

"Yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günden beri Türkiye'den İsrail'e ticari faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Çıtır, birtakım ticari ürünlerin silah yapımında kullanılan ham madde niteliğinde olduğunu ve askeri amaçla kullanıldığını anlattı.

Halis Çıtır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ticaretin kirli bir ticaret olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bu ticareti yapan gerçek kişi, tacirler ve şirketlerin yöneticileri ikaz edilmiştir. Ancak bırakın azalmayı Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre, İsrail ile ticaret artmıştır. Bu kişi ve şirketlere Türk Ceza Kanunu'nun suça iştirak hükümleri çerçevesinde yer alan 'yardım etme' suçu kapsamında adli işlem uygulanmalıdır.

Savcılıklarca yapılacak araştırma ve yürütülecek soruşturmalar neticesinde işgalci ve soykırımcı İsrail ordusuna ham madde ve mühimmat temin eden silah yapımında kullanılabilecek ürünleri ve her türlü askeri malzemeyi ihraç eden gerçek kişi tacirlerle, tüzel kişi şirket yöneticilerinin tespit edilerek işlenen bütün suçlardan yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz."

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