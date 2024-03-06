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Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fizik öğretmeni, MSÜ sınavında yanlış bulduğu soruyu CİMER'e şikayet etti

SAMSUN'da bir fizik öğretmeni, Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) sınavında çıkan fizik sorusunu "termodinamik kanunlarına aykırı" olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

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3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen MSÜ sınavında binlerce öğrenci ter döktü. Samsun'da özel bir kurumda fizik öğretmenliği yapan Mehmet Atalay Solmaz ise öğrencilerden gelen talepler doğrultusun sınavda fen bilimleri bölümünde yer alan fizik sorusunu inceledi.

Soruda geçen "Sıcaklıklar 5'er derece düştüğünde en çok ısıyı alan kaşık M bardağı olmuştur" ifadesinin "termodinamik kanunlarına aykırı" olduğu gerekçesiyle yanlış olduğunu ileri sürdü. Solmaz bu iddiasını CİMER'e taşıdı.

"Sorunun yanlış olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirttik"

Fizik Öğretmeni Solmaz, "Sınavdan çıktıktan sonra öğrencilerim aradı. Bir öğrencimiz dedi ki ‘Hocam bir soruda eksiklik vardı’ dedi. Sorular açıklanınca da baktım ve ifadede yüzde 100 hata vardı. Detaylı olarak inceledim, birkaç kere de çözdüm. Gerçekten de ifade kesinlikle yanlış. Soruyu Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde fizik profesörüne de attık. O da sorunun ‘termodinamik yasalarına aykırı’ olduğunu söyledi. Biz de bunun üzerine CİMER’e şikayette bulunduk. Sorunun yanlış olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirttik ve şimdi de sonuç bekliyoruz. Soruyu boş bırakan öğrencilerim oldu" dedi.

Bazı öğrenciler ise sorudaki eksikliği fark ederek boş bıraktıklarını söyledi.

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