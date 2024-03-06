Motosikletle dünyayı gezerken toplu tecavüze uğradı! O kadın ile eşine tazminat ödendi

-Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" sözleriyle duyurmuştu. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" demişti. Vincente ise "Bizi dövdüler. Benim boğazıma bir bıçak dayadılar ve öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu.