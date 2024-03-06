Motosikletle dünyayı gezerken toplu tecavüze uğradı! O kadın ile eşine tazminat ödendi
Motosikletle dünyayı gezen Fernando ve Vicente çifti Hindistan'da 7 kişinin saldırısına uğramış ve şüpheliler genç kadına defalarca tecavüz etmişti. Korkunç olaya karışan 3 kişi yakalanıp yargı önüne çıkarılırken, genç kadının eşine kameralar önünde tazminat ödendiği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda tartışma yarattı.
5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve o anları bir Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Hastanede açıklama yapan Vincente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söylemişti.
Fernanda yaşadıklarını sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler.
-Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" sözleriyle duyurmuştu. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" demişti. Vincente ise "Bizi dövdüler. Benim boğazıma bir bıçak dayadılar ve öldürmekle tehdit ettiler" diye konuştu.