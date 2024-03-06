Santa Maria Kilisesi saldırısında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan şüpheli sayısı ise 26'ya yükselmiş oldu.Abone ol
28 Ocak 2024'te Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilise'sine yapılan silahlı saldırıya ilişkin IŞİD üyesi Nazhmuddin Bisultanov hakkında tutuklama kararı verildi. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Ocak'ta, Tuncer Cihan adlı yurttaşın hayatını kaybettiği IŞİD üyelerince gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantısı tespit edilen IŞİD üyesi "Abu Süleyman" kod isimli Nazhmuddin Bisultanov tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, şüpheliyle ilgili elde edilen istihbarat bilgileri soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığına gönderildi.
Bu bilgilerin yer aldığı yazıda, Bisultanov'un aynı soruşturmada tutuklanan "Andrei Guzun" kod adlı şüpheli Adam Khamırzaev'in Türkiye'de yürüttüğü örgüt eylemleri planlamasında yer aldığı ve 3 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydığının bulunduğu anlatıldı.