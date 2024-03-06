BIST 8.849
DOLAR 31,73
EURO 34,56
ALTIN 2.170,98
HABER /  SAĞLIK

Diyarbakır’da 15 yıl sonra göz ameliyatları yapıldı

Diyarbakır’da 15 yıl sonra göz ameliyatları yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, FAKO cihazı ve ameliyathane göz mikroskobu ile 15 yıl aradan sonra katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı.

Abone ol

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha kaliteli ve yerinde hizmet sunma amacıyla başlatılan çalışmalar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hastane bünyesine göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarda kullanılan FAKO cihazının kazandırılması ile birlikte uzman hekimler tarafından göz ameliyatlarının yapılmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane envanterine kazandırılan göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarında kullanılan FAKO cihazının hizmete girmesiyle birlikte Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından ocak ayından itibaren yapılan 9 katarakt ameliyatının başarılı sonuçlandığı ve hastaların sağlığına kavuştuğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken sigortacılardan indirim istedi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İBB başkanlık yarışında farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek
İBB başkanlık yarışında farklı seçim vaatleriyle 27 bağımsız aday da mücadele edecek
SOCAR Türkiye’den Bursa ve Kayseri’ye ek doğal gaz yatırımları
SOCAR Türkiye’den Bursa ve Kayseri’ye ek doğal gaz yatırımları
Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan açıklama
Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan açıklama
Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın
Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın
Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu
Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu
TFF'den alt ligler için yayın kararı
TFF'den alt ligler için yayın kararı
TCMB'den bankalara telefon! Artan döviz talebinin kaynağı...
TCMB'den bankalara telefon! Artan döviz talebinin kaynağı...
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Özgür Özel'den olay çıkış! Gözümü kırpmam Cumhurbaşkanı yaparım dedi isim verdi
Özgür Özel'den olay çıkış! Gözümü kırpmam Cumhurbaşkanı yaparım dedi isim verdi
Cem Küçük İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri yazdı
Cem Küçük İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri yazdı