Diyarbakır’da 15 yıl sonra göz ameliyatları yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, FAKO cihazı ve ameliyathane göz mikroskobu ile 15 yıl aradan sonra katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı.

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde vatandaşlara daha kaliteli ve yerinde hizmet sunma amacıyla başlatılan çalışmalar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, hastane bünyesine göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarda kullanılan FAKO cihazının kazandırılması ile birlikte uzman hekimler tarafından göz ameliyatlarının yapılmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane envanterine kazandırılan göz ameliyat mikroskobu ve göz ameliyatlarında kullanılan FAKO cihazının hizmete girmesiyle birlikte Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından ocak ayından itibaren yapılan 9 katarakt ameliyatının başarılı sonuçlandığı ve hastaların sağlığına kavuştuğu belirtildi.