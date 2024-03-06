BIST 8.849
DOLAR 31,73
EURO 34,56
ALTIN 2.170,98
HABER /  DÜNYA

Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan açıklama

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceği duyuruldu.

Abone ol

ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor.  Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtildi.

Kahire'de görüşmeler sürüyor

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde Ramazan ayı öncesinde 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor.

Son olarak 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı.

Dün sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan dün akşam yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair teklife cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" demişti.

ABD Başkanı Biden: Ateşkese ihtiyacımız var

Biden, gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi. "Ateşkese ihtiyacımız var." diyen Biden, ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Filistinlilerin ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılması için çok çalıştıklarını belirtti. Biden ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisi sorulduğunda, "Her zaman olduğu gibi." demekle yetindi.

ABD Başkanı'nın, İsrail'in savaşı yürütme şeklinden ve özellikle de çok sayıda sivil kaybından rahatsızlık duyduğu, bu yüzden Netanyahu ile arasında tartışma yaşandığı konuşuluyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Motosikletle dünyayı gezerken toplu tecavüze uğradı! O kadın ile eşine tazminat ödendi
Foto Galeri Motosikletle dünyayı gezerken toplu tecavüze uğradı! O kadın ile eşine tazminat ödendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın
Ölümlü kazaya karışan oğlunu alıp Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok'tan açıklama: Lütfen beni de anlayın
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu
Vedat Işıkhan'dan mesai saati açıklaması! Gündemimizde dedi detayları duyurdu
TFF'den alt ligler için yayın kararı
TFF'den alt ligler için yayın kararı
TCMB'den bankalara telefon! Artan döviz talebinin kaynağı...
TCMB'den bankalara telefon! Artan döviz talebinin kaynağı...
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Samsun'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
Özgür Özel'den olay çıkış! Gözümü kırpmam Cumhurbaşkanı yaparım dedi isim verdi
Özgür Özel'den olay çıkış! Gözümü kırpmam Cumhurbaşkanı yaparım dedi isim verdi
Cem Küçük İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri yazdı
Cem Küçük İstanbul'da CHP listelerinden giren DEM Partili isimleri yazdı
Aracıyla çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Aracıyla çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
Almanya'da bir adam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı
Almanya'da bir adam 217 kez koronavirüs aşısı yaptırdı
Erdoğan, açılışını yapmıştı! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na büyük ilgi: Bir haftada...
Erdoğan, açılışını yapmıştı! Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na büyük ilgi: Bir haftada...
Bankada parası olanlar aman dikkat! Şimşek oran vererek açıklamıştı
Bankada parası olanlar aman dikkat! Şimşek oran vererek açıklamıştı