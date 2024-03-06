Ramazan öncesi Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas'tan açıklama

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelere devam edileceği duyuruldu.

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ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtildi.

Kahire'de görüşmeler sürüyor

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında dolaylı olarak yürütülen görüşmelerde Ramazan ayı öncesinde 40 günlük ateşkes sağlamaya çalışıyor.

Son olarak 3 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı.

Dün sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan dün akşam yaptığı açıklamada, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair teklife cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" demişti.

ABD Başkanı Biden: Ateşkese ihtiyacımız var

Biden, gazetecilerin ateşkesle ilgili sorusuna, "Şu anda Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz." yanıtını verdi. "Ateşkese ihtiyacımız var." diyen Biden, ramazan ayı öncesinde bir ateşkes ihtimali konusunda ise, "Ateşkes olmalı. Ramazana kadar devam etmesi durumuna gelirsek çok ama çok tehlikeli olacak. Bu yüzden ateşkes sağlamak için çok ama çok çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Filistinlilerin ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'ne daha fazla yardım ulaştırılması için çok çalıştıklarını belirtti. Biden ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisi sorulduğunda, "Her zaman olduğu gibi." demekle yetindi.

ABD Başkanı'nın, İsrail'in savaşı yürütme şeklinden ve özellikle de çok sayıda sivil kaybından rahatsızlık duyduğu, bu yüzden Netanyahu ile arasında tartışma yaşandığı konuşuluyor.