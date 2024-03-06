TCMB'den bankalara telefon! Artan döviz talebinin kaynağı...

Reuters, Merkez Bankası'nın dün, artan döviz talebinin kaynağını anlamak ve piyasadaki "gereksiz volatiliteyi engellemek" için bankalarla telefonda görüştüğünü duyurdu.

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Reuters'a konuşan iki bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre, TCMB yetkilileri dün bankalar ile son günlerde piyasada artan döviz talebi hakkında görüşme yaptı.

Bir bankacılık kaynağı TCMB'nin görüşmede bankalara, "Gereksiz döviz talebine" dikkat etmesini söylediğini belirtti ve "TCMB görüşmede daha fazla konuşalım, talep nereden geliyor anlayalım mesajını verdi. Hem ne olduğunu anlamak hem de gereksiz volatiliteyi engellemek için bir görüşme oldu" dedi.

Bankacılar seçime bağladı

Ekonomim'de yer alan habere göre iki bankacı artan döviz talebini mart sonundaki yerel seçimler öncesinde oluşan "psikolojik" olarak niteledikleri talebe bağlarken bunun da "gereksiz bir talep" oluşturduğunu belirtti.

TL'deki düzenli değer kaybı son günlerde hız kazanırken, dolar/TL güne 31.75 seviyesinden başladı.