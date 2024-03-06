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Bankada parası olanlar aman dikkat! Şimşek oran vererek açıklamıştı

Bankada parası olanlar aman dikkat! Şimşek oran vererek açıklamıştı

Türk Lirası mevduat faizleri Mart ayı itibarıyla yükselişine devam ediyor. Bankalarda faiz oranları değişirken 1 milyon lirası olan için 41 bin liralık aylık faiz getirisi ortaya çıktı.

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Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler dikkat çekiyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizleri yükselişini sürdürüyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Lira itibar kazanacak

Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı ekon, katıldığı bir TV programında mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde seyrettiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir” dedi.

Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

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