SGK'da EYT dengeleri bozdu: Emekli sayısı alarm verdi

2023 yılında EYT düzenlemesinin etkisiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda dengeler ciddi şekilde bozuldu. Bu yıl içerisinde emekli sayısı 2.1 milyon kişi artarak 16 milyon 30 bin kişiye ulaşırken, aynı dönemde çalışan sayısı ise 720 bin kişi azalarak 23 milyon 21 bine geriledi. Bu durum, emeklilikle ilgili politikaların sosyal güvenlik sistemine olan etkisini göstermesi bakımından önem arz ediyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılı sigortalı istatistiklerini yayımladı. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle erken emekliliğin yolu açıldığı bu yılda SGK'ya kaydedilen emekli sayısında önemli bir artış yaşandı. Emekli olanların sayısı 2 milyon 101 bin kişi artarak 13 milyon 128 binden 15 milyon 229 bine yükseldi. Bu artış, önceki yıllara kıyasla dikkate değer bir ivme kazandırdı ve özellikle EYT'nin etkisiyle emekliye ayrılanların net sayısının yaklaşık 1.8 milyon kişiye ulaştığını gösterdi.

Resmi verilere göre, halen yaşlılık aylığı alan emeklilerle dul ve yetim aylığı alanların sayısı da 13.9 milyon kişiden 16 milyon 30 bine çıktı. Bu, EYT'nin sistemi nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir gösterge oldu. Özellikle işçilerin, esnafların ve çiftçilerin emeklilik talepleri, kayda değer bir artış yaşanmasına neden oldu. İşçilerden 1.9 milyon, esnaflardan ve çiftçilerden ise 148 bin kişi emekli oldu.

Ancak, emekli olanların sayısındaki bu artışa karşın SGK'ya prim ödeyen sigortalıların sayısında ciddi bir azalma meydana geldi. Memurlar hariç kayıtlı çalışanların sayısı 1 milyon 87 bin kişi azalarak 23 milyon 21 bin kişiye düştü. Bu durum, SGK'nın sırtındaki yükü daha da artırdı ve sosyal güvenlik sisteminin dengesini olumsuz etkiledi.

EYT düzenlemesinin devreye girmesiyle bu denge bozuldu

Sosyal güvenlik sisteminin ayakta durabilmesi için sistemde en az 4 çalışana karşılık, en fazla 1 emeklinin olması gerektiği belirtiliyor. Ancak EYT düzenlemesinin devreye girmesiyle bu denge bozuldu ve SGK'nın aktüeryal dengesi zarar gördü. EYT ile erken emekli olanların sayısının artmasıyla dengenin 1'e doğru hızla yaklaşması endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor.