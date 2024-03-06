Bolu'da köylüler ayaklandı! Ekoturizm istemiyorlar

Bolu'da Piroğlu köyünde tarım arazisi vasfından çıkarılarak ekoturizm adı altında yapılaşmaya açılacak olan 23 bin 518 metrekarelik arsa için köylüler ayaklandı. Konuyu mahkemeye taşıyan köylüler, ekoturizm ruhsatının iptali için dava açtı.

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Bolu merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Piroğlu köyündeki 23 bin 518 metrekarelik tarım arazisinin, geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşayan bir vatandaşa satışı yapıldı. Ardından arazi ekoturizm yapılmak amacıyla yapılaşmaya açıldı. Alanın içinde köyün atık şu şebekesinin bulunması sebebiyle ekoturizme uygun olmadığı 10 yıl önce İl Özel İdaresi raporunda belirtildiği öğrenildi.

23 bin 518 metrekarelik alanın tarım arazisi vasfından çıkarılarak arsa vasfı kazanması köylülerin tepkisine sebep oldu. Ekoturizm için arsanın ruhsatına İl Özel İdaresi tarafından izin çıktığı, Köylülerin de Bolu İdare Mahkemesine ekoturizm ruhsatının iptali için dava açtığı bildirildi. Açılan davanın ardından köyde keşif çalışması başlatıldı.

"Biz burada yapılacak ekoturizme karşıyız"

Piroğlu Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Yılmaz, "Bir vatandaş başvuru yaparak 2 parça araziyi tek tapu haline getirerek ekoturizm adı altında ruhsat almış. Bu ruhsat sürecinden muhtarın ve köy halkının haberi yok. Biz burada yapılacak ekoturizme karşıyız. Tarım yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Yeteri kadar suyumuz yok. Yolumuz dar. Ekoturizm şartlarını taşımıyor. Biz köylü olarak buna karşı çıkarak ruhsatı alan kişiye dava açtık. Keşif ekibi gelecek. Buranın 10 yıl önce tarım arazisi vasfını taşıdığına dair elimizde kayıtlar var. Ne değişti ki burası tekrar imara açıldı?" dedi.

"Köyümüzü savunmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Bolu'nun bazı köylerinde de ekoturizm için çalışmalar başlatıldığını söyleyen Yılmaz, "Sadece burası değil, diğer köylerde de kimseye sorulmadan ruhsatlar verilmiş. Yenisefa köyünde de ekoturizm adı altında ruhsat alınmış. Çalışmalara başlanmış. O köylüler bu konuda bir şey dememişler ama biz kendi köyümüzü savunmak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.